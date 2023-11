Nasceu o primeiro bebé gestado por duas mulheres na Europa

Bebé nasceu com 3,3 quilos. As mães recorreram ao sistema Invocell, que permite a partilha do desenvolvimento do embrião.

O primeiro bebé da Europa gestado por duas mulheres nasceu esta segunda-feira em Maiorca, em Espanha. Azahara, de 27 anos, e Estefanía, de 30 anos, recorreram a uma técnica conhecida como sistema Invocell, que permite a ambas as mães a partilha do desenvolvimento do embrião.

O processo Invocell, conta o jornal El Mundo, consiste na colocação de um dispositivo "que funciona como uma espécie de incubadora" sob o colo do útero de uma das mulheres. Assim que o embrião se tenha desenvolvido, este é retirado e colocado no útero da outra mulher, permitindo assim a partilha da gravidez.

O caso de Derek, que nasceu no hospital Juaneda Miramar, com 3,3 quilos, é o primeiro no qual a técnica foi implementada com sucesso no continente europeu.