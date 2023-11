Fundações Gulbenkian e “la Caixa” dão 750 mil euros para a saúde em Cabo Verde, Angola e Moçambique

As fundações Gulbenkian e "la Caixa" atribuíram um apoio de 750 mil euros a cinco projectos de investigadoras em saúde em Cabo Verde, Angola e Moçambique, nos próximos três anos, para fortalecer a capacitação em investigação clínica.

"Cinco mulheres vão conduzir projectos de investigação nas áreas do cancro, malária, doenças respiratórias e genética ao longo dos próximos três anos, em Cabo Verde, Angola e Moçambique, no âmbito do concurso "We'Search – Apoio a projectos de investigação clínica nos PALOP", numa parceria entre a Fundação Calouste Gulbenkian e a Fundação "la Caixa", anunciaram esta quinta-feira as duas entidades em comunicado enviado à Lusa.

Os projectos agora premiados foram seleccionados "entre 75 candidaturas e focam-se num conjunto de doenças crónicas que afectam particularmente a população destes países", acrescenta-se ainda no texto, que dá conta do objectivo de cada um dos projectos: "fortalecer as competências em investigação clínica nos centros de investigação, reforçando o conhecimento sobre o diagnóstico e o tratamento destas doenças".

A Fundação Calouste Gulbenkian e a espanhola Fundação "la Caixa" têm vindo a colaborar, desde 2015, na área da investigação em saúde nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).

Em finais de 2022, assinaram um protocolo de colaboração para desenvolver um programa que incentive a comunidade científica dos países a realizar projectos de investigação que contribuam para a melhoria da prestação dos cuidados de saúde.

"Foi assim que nasceu o programa We'Search, um concurso para reforçar instituições científicas e projectos de investigação clínica nos PALOP, numa iniciativa que representa um compromisso total no valor de 750 mil euros para as duas fundações", refere-se no comunicado.