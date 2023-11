É este o apaziguamento do século XXI?

A esquerda não é a minha praia. Observando, vejo, sobretudo pelo X (ex-Twitter), em Portugal e noutros países, cisma na esquerda à conta do terrorismo do Hamas a 7 de outubro. Porém salienta-se, e escandaliza-me, demasiados à esquerda muito leves com o terrorismo do Hamas e os crimes do Hamas contra a sua própria população, para, logo a correr, apontarem baterias incessantes e até à demência aos israelitas. Chegou-se ao ponto indecente de criticar os representantes de Israel na ONU por, perante ataques antissemitas galopantes, com laivos inegáveis de pogrom, ostentarem a estrela de David amarela que os nazis impunham aos judeus. Como se alguém de fora tivesse o direito de dizer a um judeu como evocar a memória traumática do seu povo.

