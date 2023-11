Da sala de aula para a rua, alunos em Leiria aprendem a ser mais autónomos e felizes

Nesta quarta-feira, 1 de Novembro, assinala-se o Dia de Todos-os-Santos, e como é já tradição, muitas crianças pegam nos sacos e saem à rua em grupos para pedir o “Pão por Deus” ou o bolinho. A Moita da Roda, no concelho de Leiria, não é excepção. Mas este ano as actividades começaram um bocadinho mais cedo, tornando a festividade ainda mais especial. É que os alunos da Escola Básica e do Jardim-de-Infância de Moita da Roda não quiseram pedir a iguaria, quiseram fazê-la. Contudo, para isso, continuaram a contar com a mãozinha dos vizinhos, pedindo-lhes, não o produto final, mas os ingredientes para o fazer. Este contacto com a comunidade foi mais um numa estratégia educativa que foge ao habitual e que usa o exemplo da Escola da Ponte, de Santo Tirso, como farol.

