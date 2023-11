Stellantis compra 20% da Leapmotor, fabricante chinesa de veículos eléctricos

A Stellantis quer aproveitar o conhecimento em veículos eléctricos da Leapmotor para ajudar a cumprir os objectivos de electrificação do Dare Forward 2030, programa estratégico do conglomerado.

A Stellantis e a Leapmotor anunciaram, na última semana, que o conglomerado automóvel var investir cerca de 1,5 mil milhões de euros na aquisição de 20% da Zhejiang Leapmotor Technologies, “tornando-se assim um accionista de relevo”, enaltece-se em comunicado.

A Leapmotor e a Stellantis anunciaram ainda a criação da Leapmotor International, uma joint venture liderada pela Stellantis, que garante os direitos exclusivos para a exportação e venda, bem como para o fabrico, de produtos Leapmotor fora do mercado chinês.

Segundo o comunicado enviado às redacções, a Stellantis pretende aproveitar o conhecimento em veículos eléctricos da Leapmotor para ajudar a cumprir os principais objectivos de electrificação do Dare Forward 2030, programa estratégico do conglomerado que reúne, actualmente, as marcas Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel/Vauxhall, Peugeot e Ram. A joint venture espera iniciar as exportações no segundo semestre de 2024 e a Europa deverá ser o primeiro destino.

“À medida que se desenrola a consolidação entre as empresas emergentes de veículos eléctricos na China, torna-se cada vez mais evidente que um conjunto de empresas eficientes e ágeis da nova geração de veículos eléctricos, como a Leapmotor, virá a dominar os segmentos principais na China”, disse o CEO da Stellantis, Carlos Tavares.

Focada no mercado de gama média-alta, a Leapmotor entregou aproximadamente 111 mil unidades de veículos de novas energias (NEV) em 2022. Nos próximos três anos, espera-se que o plano de produtos da Leapmotor cubra toda a gama de segmentos, dos pequenos e baratos citadinos aos faustosos executivos, com grupos propulsores BEV e EV com extensor de autonomia.

Mas para a Stellantis, escreve a norte-americana Automotive News, o mais interessante poderá estar na possibilidade de “alargar a sua oferta de veículos eléctricos de baixo preço com modelos da Leapmotor a partir do final do próximo ano na Europa”. A directora financeira Natalie Knight, citada pela mesma publicação, lembrou que este passo vai dar resposta a consumidores “que estão conscientes dos custos, mas querem a melhor tecnologia nos seus produtos”.