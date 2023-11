Fundo de Apoio ao Turismo e Cinema vai libertar mais seis milhões sem abrir candidaturas

O Governo decidiu prescindir da segunda fase de candidaturas ao Fundo de Apoio ao Turismo e Cinema (FATC), que deveria ter aberto no terceiro trimestre deste ano, e irá distribuir os seis milhões de euros que lhe estavam alocados pelos candidatos que em Abril se viram excluídos deste mecanismo de fomento da produção audiovisual, por ter-se esgotado o plafond disponível para a primeira vaga de candidaturas.

A decisão, anunciada esta quarta-feira pelo Ministério da Cultura (MC), visa "dar resposta ao elevado volume de pedidos" de acesso a este incentivo à rodagem de filmes e séries em Portugal. No final da semana, a tutela já havia admitido à agência Lusa que a abertura da segunda fase de candidaturas estava "em reavaliação", angustiando os produtores que se queixam dos sucessivos atrasos que vêm marcando a implementação deste fundo.

Para 2023, o FATC contava com uma dotação global de 14 milhões de euros, a distribuir por duas fases. A primeira abriu a 5 de Abril e recebeu 50 candidaturas, tendo apenas sido deferidos os primeiros 12 projectos submetidos, aos quais foi alocado um total de 7,6 milhões de euros. Os 6,4 milhões remanescentes destinavam-se à segunda fase, mas reverterão agora em favor das 38 candidaturas então preteridas, no limite da dotação disponível.

A nova lista de projectos a apoiar, com base no total da dotação orçamental disponível para 2023, será elaborada pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) e pelo Turismo de Portugal, e divulgada no site do ICA, informa a nota enviada esta quarta-feira pelo gabinete de Pedro Adão e Silva.

Para o MC, o "número de candidaturas apresentado é representativo da intensa dinâmica de produção cinematográfica e audiovisual que actualmente se verifica no nosso país". Tal como já havia sido anunciado, o FATC vai manter-se em 2024, com a mesma dotação de 14 milhões, "e será criado um regime de incentivo fiscal a projectos cinematográficos e audiovisuais de grande dimensão, que funcionará como um mecanismo complementar ao cash rebate".

O FATC foi criado em 2018 e tem tido uma procura superior à dotação disponível. Um estudo encomendado pelo Governo, e divulgado em Março passado, indica que nos seus primeiros cinco anos de vigência o fundo apoiou 168 projectos de cinema e audiovisual com 64,3 milhões de euros. De acordo com a PlanApp, este incentivo à produção reverteu num investimento total de 238,1 milhões de euros, dos quais 128,7 milhões vieram do estrangeiro.