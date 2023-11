Gilberto Gil volta a conquistar o Coliseu de Lisboa, numa celebração em família

Acompanhado por dois filhos e dois netos, Gilberto Gil voltou a conquistar o Coliseu de Lisboa, esgotando-o por duas noites consecutivas. Esta quinta-feira é a vez do Coliseu do Porto.

Assistir a concertos de Gilberto Gil em Portugal desde os anos 1980, quando começaram as suas digressões europeias, tem sido assistir a um processo de exaltação musical e amadurecimento: do compositor, do cantor e do violonista. Quarenta anos, dezenas de concertos, sem grandes hiatos. O seu regresso ao Coliseu de Lisboa, dois anos depois de o ter esgotado, em Novembro de 2021, num concerto soberbo, deixa-nos perante o seu actual espectáculo (Aquele abraço) com uma sensação de meia novidade e meia repetição, já que dez das 20 canções agora tocadas já o tinham sido então. Ainda assim, Gil deu-lhes outro enquadramento, além de agora aparecer acompanhado só por filhos e netos, sem convidados (em 2021 tivera Adriana Calcanhotto e em 2019 Roberta Sá).