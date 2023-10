Cinco distritos em aviso vermelho entre quinta e sexta-feira devido a agitação marítima

Cinco distritos de Portugal continental vão estar entre quinta e sexta-feira sob aviso vermelho devido à previsão de agitação marítima forte, indicou esta terça-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Porto, Braga, Viana do Castelo, Aveiro e Coimbra estarão sob aviso vermelho entre as 9h de quinta-feira e as 9h de sexta-feira, devido à previsão de "ondas de noroeste com sete a oito metros, podendo atingir a altura máxima de 14/15 metros".

A Sul, Faro, Setúbal, Beja, Lisboa e Leiria estarão também sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima forte. Este aviso é válido em Lisboa e Leiria entre as 6h de quinta-feira e as 15h de sexta-feira. Por sua vez, em Setúbal, Faro e Beja o mesmo alerta estará em vigor das 15h de quinta-feira até às 15h de sexta-feira.

O arquipélago da Madeira está sob aviso amarelo face à agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com quatro a cinco metros, entre as 21h de quinta-feira e as 15h de sexta-feira.

O IPMA colocou também sob aviso amarelo os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga devido à previsão de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, entre as 21h50 de terça-feira e as 3h de quarta-feira, assim como entre as 18h de quarta-feira e as 3h de quinta-feira. Também Viseu, Guarda, Santarém, Leiria, Castelo Branco e Vila Real estão sob aviso amarelo por causa da chuva forte entre a meia-noite e as 3h desta quarta-feira, e entre a meia-noite e as 6h de quinta-feira.

A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) emitiu na terça-feira um aviso à população sobre o agravamento das condições meteorológicas nas próximas 48 horas, com vento e chuva forte, agitação marítima e queda de neve. Baseada nas previsões do IPMA, a ANEPC alerta para a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, a norte do Cabo Mondego durante a manhã desta quarta-feira, assim como no litoral Norte a partir do final da tarde. Já nas regiões montanhosas do Minho e Douro-Litoral, a precipitação persistente poderá exceder os 40 milímetros em seis horas.

Para este primeiro dia de Novembro está também previsto vento forte, com rajadas até 70 quilómetros por hora no litoral Norte, que no final do dia podem atingir os 90 quilómetros por hora no Norte e Centro, associadas a agitação marítima na costa ocidental, a norte do cabo Raso, com ondas de quatro a cinco metros.

Para quinta-feira, a ANEPC avisa para um cenário semelhante, com períodos de chuva, por vezes forte, a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela até ao início da manhã, passando a regime de aguaceiros à tarde. A neve poderá cair em regiões acima dos 1200 metros de altitude.

As previsões para quinta-feira apontam igualmente para vento forte nas terras altas do Norte e Centro, com rajadas até 100 quilómetros por hora e agitação marítima forte a sul do cabo Raso, com ondas de cinco a sete metros, podendo atingir os 14 metros de altura.