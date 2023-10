Protecção Civil alerta para agravamento do mau tempo nas próximas 48 horas

Na quarta-feira esperam-se períodos de chuva ou aguaceiros no Norte, com rajadas que podem atingir os 90 km/h. Na quinta-feira, o mau tempo mantém-se, podendo nevar na serra da Estrela e Montejunto.

A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) emitiu um aviso à população sobre o agravamento das condições meteorológicas nas próximas 48 horas, com vento e chuva forte, agitação marítima e queda de neve.

Baseada nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a ANEPC alerta para a ocorrência na quarta-feira de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, a norte do Cabo Mondego durante a manhã e no litoral Norte, a partir do final da tarde, bem como precipitação persistente nas regiões montanhosas do Minho e Douro-Litoral, podendo exceder os 40 milímetros (mm) em seis horas.

Para o mesmo dia está previsto vento forte, com rajadas até 70 km/h no litoral Norte, que no final do dia podem atingir até 90 km/h no Norte e Centro, associadas a agitação marítima na costa ocidental, a norte do cabo Raso, com ondas de quatro a cinco metros.

Para quinta-feira, a ANEPC avisa para um cenário semelhante, com períodos de chuva, por vezes forte, a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela até ao início da manhã, passando a regime de aguaceiros à tarde, e para a possibilidade de queda de neve acima de 1200/1400 metros de altitude.

As previsões para quinta-feira apontam igualmente para vento forte nas terras altas do Norte e Centro, com rajadas até 100 km/h e agitação marítima forte a sul do cabo Raso, com ondas de cinco a sete metros, podendo atingir os 14 metros de altura.

No que se refere à situação hidrológica no Norte do país, a ANEPC alerta, com base em previsões da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para a bacia do rio Minho, onde o caudal se mantém acima dos 800 metros cúbicos por segundo, "podendo aumentar ligeiramente se houver descargas na barragem de Frieira, enquanto no rio Lima continua o estado de alerta amarelo pela possibilidade de aumento das descargas do sistema Alto Lindoso-Touvedo".

Na bacia hidrográfica do rio Cávado mantém-se o estado de "alerta amarelo" pela possibilidade de aumento das descargas da barragem da Caniçada.

Face à globalidade das previsões, sobretudo de precipitação intensa, vento forte e agitação marítima, a ANEPC avisa para a ocorrência de inundações em zonas urbanas, causadas por acumulação de águas pluviais, por obstrução dos sistemas de escoamento ou por galgamento costeiro, assim como de cheias, potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras.

Alerta também para a instabilidade de vertentes, conduzindo a deslizamentos e derrocadas motivadas pela infiltração da água, fenómeno que pode ser potenciado pela remoção do coberto vegetal na sequência de incêndios rurais do verão passado ou por artificialização do solo.

A ter em conta também nas próximas 48 horas o piso rodoviário escorregadio devido à possível formação de lençóis de água ou à acumulação de gelo e/ou neve, a possíveis acidentes na orla costeira, devido à forte agitação marítima e ao arrastamento para as estradas de objectos soltos ou ao desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas, devido ao vento forte, que podem causar acidentes com veículos em circulação ou transeuntes na via pública.

A ANEPC deixa as habituais recomendações à população para que garanta a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objectos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas; uma adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e outras que estejam suspensas, e especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, devido à queda de ramos e de árvores.

Recomenda também especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis a galgamentos costeiros, a não praticar actividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar, evitando ainda o estacionamento de veículos muito próximos da orla marítima.

Aos condutores é recomendada condução defensiva, reduzindo a velocidade e tomando especial atenção à eventual acumulação de neve e/ou formação de lençóis de água nas vias rodoviárias e para não atravessarem zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas.