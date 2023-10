Serviço de subscrição do Facebook chega à Europa a partir dos 10 euros por mês

Fase inicial do plano de subscrição sem anúncios de Facebook e Instagram dura até Março e começa nos 9,99 euros. Depois, contas adicionais vão obrigar a pagar mais seis ou oito euros.

A gigante tecnológica Meta desvendou o plano de subscrição sem anúncios para utilizadores europeus de Facebook e Instagram. Numa nota publicada esta segunda-feira, a empresa de Mark Zuckerberg explica que, no imediato, a subscrição na Web custará 9,99 euros por mês. Por sua vez, o mesmo serviço terá o custo de 12,99 euros por mês se for subscrito por dispositivos iOS ou Android, devido às comissões cobradas pelas lojas da Apple e da Google.

Com explicado há uma semana, esta proposta é uma tentativa de a Meta cumprir regras da União Europeia que ameaçam restringir a capacidade da empresa de personalizar os anúncios para os utilizadores sem o seu consentimento. Em Maio, a empresa foi obrigada a pagar uma multa pela Autoridade de Protecção de Dados da Irlanda, que disse que a Meta não podia apresentar aos utilizadores publicidades relacionadas com a sua actividade online sem autorização explicita.

Tal restrição prejudica a principal fonte de receitas da empresa, a publicidade. Oferecer a escolha entre um plano gratuito com publicidade e uma subscrição paga permite à Meta cumprir as regras sem afectar o lucro obtido com os anúncios.

"Estamos empenhados em manter as informações pessoais privadas e seguras, ao abrigo das nossas próprias políticas, bem como do Regulamento Geral de Protecção de Dados da UE", lê-se na nota publicada pela Meta. "Enquanto as pessoas estiverem inscritas, suas informações não serão usadas para anúncios."

Custos adicionais a partir de Março

A fim de atrair mais utilizadores, uma só subscrição albergará todas as contas que alguém tem na Meta até 1 de Março. Isto inclui, por exemplo, contas pessoais e profissionais. Depois, cada conta adicional terá o custo adicional de oito euros por mês nos dispositivos iOS e Android, ou seis euros por mês na Web.

Para os restantes utilizadores, o Facebook e o Instagram continuarão iguais, com ferramentas para gerir as preferências de anúncios. Será também fornecida mais informação sobre a escolha da publicidade apresentada.

"Acreditamos numa Internet suportada por anúncios, que dá às pessoas acesso a produtos e serviços personalizados, independentemente da sua situação económica. Permite também que as pequenas empresas alcancem potenciais clientes, expandam os seus negócios e criem novos mercados, impulsionando o crescimento da economia europeia", acrescenta a Meta.

A subscrição inclui utilizadores na União Europeia, no Espaço Económico Europeu e na Suíça.