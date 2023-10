Alguém viu a reforma do Estado?

Na transição entre o XXII e XXIII Governo Constitucional, temos vindo a assistir a um intrincado processo de transferência de competências da administração central para as autarquias locais, ao qual sobreveio a transferência de competências dos organismos desconcentrados do Estado para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), sem percebermos, em toda a sua extensão, como vai ficar a reorganização do Estado.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt