Verão ajudou a Galp, que lucra 718 milhões desde Janeiro

Vendas à aviação já superam o nível pré-covid e “elevada mobilidade sazonal” impulsiona resultado no retalho, segundo as contas da petrolífera, cujo resultado líquido subiu 12% no terceiro trimestre.

Duzentos e cinquenta milhões no primeiro trimestre, que sobem para 508 milhões ao fim de dois trimestres e agora chegam aos 718 milhões ao fim de três trimestres. Os lucros da Galp continuam em crescendo este ano, apesar de o ritmo de crescimento ao longo destes nove meses ter vindo a abrandar.

Segundo as contas trimestrais publicadas nesta segunda-feira pela petrolífera, os resultados de Janeiro a Setembro representam um aumento de 18% face ao mesmo período de 2022. Na primeira metade do ano, o crescimento homólogo tinha sido de 21%. E nos primeiros três meses fora de 62%.

Olhando isoladamente para os resultados em cada trimestre, o primeiro deste ano fechou com lucro de 250 milhões, o segundo teve um resultado líquido positivo de 258 milhões e o terceiro, que agora é oficialmente apurado, deixa para a história um lucro de 210 milhões de euros.

Numa base homóloga, o saldo deste terceiro trimestre (Julho-Setembro) de 2023 fica 12% acima do lucro de 187 milhões registado entre Julho e Setembro de 2022.

"Este foi um trimestre forte para a Galp, com um um bom impulso operacional liderado pelo desempenho dos nossos activos no Brasil", avalia Filipe Silva, presidente executivo da empresa. "O nosso robusto desempenho financeiro está espelhado em todas as unidades de negócio, num contexto de execução estratégica disciplinada."

Na apresentação aos investidores, a Galp destaca o "sucesso" na "captura do ciclo das commodities". O mesmo é dizer que aproveitou as variações de preço em alta que têm pautado o mercado grossista em 2023, aliando a isso uma "forte contribuição comercial" nos meses do Verão.

Tal assentou em vendas à aviação totalmente recuperadas da pandemia e que já "ultrapassam os níveis pré-covid" e elevados resultados no desempenho do retalho ibérico graças a uma "maior mobilidade sazonal".

A petrolífera reporta ainda o pagamento de 76 milhões de euros de windfall taxes em Portugal e Espanha, isto é, de imposto sobre lucros inesperados nos dois países da Península Ibérica.