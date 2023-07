Galp com lucro de 508 milhões, um aumento de 21%

A Galp teve um resultado líquido de 508 milhões de euros na primeira metade do ano. No documento de prestação de contas enviado esta segunda-feira ao mercado, a petrolífera afirma que este aumento de 21% face ao mesmo período do ano passado se deve a um "forte desempenho operacional" apesar do "contexto menos favorável para o petróleo, o gás, a electricidade e a refinação".

Depois dos 250 milhões de lucros no primeiro trimestre, a Galp regista agora 258 milhões no segundo trimestre. Somando tudo, o resultado líquido fica bem acima dos 420 milhões da primeira metade de 2022, isto apesar de uma quebra de 4% na produção para 118.500 barris diários e uma quebra de 14% na margem de refinação, para 10,90 euros.

O preço médio do barril situou-se assim nos 74,5 dólares, o que traduz uma descida homóloga de 30% no primeiro semestre, quando era de 105,80 dólares.

Neste contexto, é sem surpresa que a capacidade de gerar receitas, medida pelo EBITDA (indicador que se refere aos resultados antes de impostos, juros, depreciações e amortizações), desceu 16% de um ano para o outro: 1787 milhões de euros nos primeiros seis meses de 2023 versus 2114 milhões do período homólogo de 2022.

E isto apesar de um forte crescimento na geração de receitas vindas das energias renováveis e novos negócios, de que resultou um encaixe de 67 milhões de euros, invertendo o prejuízo de cinco milhões no mesmo período do ano passado.

De notar que os 508 milhões de euros declarados nas contas enviadas à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) excluem os chamados efeitos de inventário (113 milhões de euros) bem como a venda da operação em Angola, anunciada em Fevereiro, que é considerada um efeito especial e que, em termos contabilísticos, se fosse adicionada às contas, representa 208 milhões de euros.

Somando estas duas linhas de resultado, o lucro contabilístico da Galp ascenderia a 603 milhões de euros.

Já o chamado free cash flow - isto é, quanto dinheiro fica em caixa depois de pagos os impostos, o investimento e as variações de capital (que traduzem o financiamento) - subiu 65% numa base homóloga, para 865 milhões de euros.

A descida de 14% no investimento líquido, para 316 milhões, ajuda a explicar este aumento, bem como o aumento de 31% das receitas operacionais, que subiram 31% para 1223 milhões de euros.

A empresa sublinha antes a forte saída em impostos, sobretudo no primeiro trimestre. No segundo trimestre, a empresa pagou 356 milhões de euros, incluindo nove milhões de windfall tax, ou seja, de imposto especial sobre lucros inesperados em Portugal e Espanha.

No semestre, o total de impostos ascendeu a 754 milhões de euros, com 54 milhões a serem windfall taxes na Península Ibérica.