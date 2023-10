Governo alarga universo de funcionários públicos que podem progredir mais depressa

Frente Comum revelou que as quotas para as notas mais altas passarão de 25% para 30% e que o rácio de trabalhadores excelentes aumentará de 5% para 10%. SIADAP só vai produzir efeitos em 2026.

O Governo prometeu, nesta segunda-feira, alargar o universo de trabalhadores que terão acesso às notas mais altas previstas no Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração Pública (SIADAP), permitindo que mais pessoas possam avançar na carreira a um ritmo mais rápido. O anúncio foi feito por Sebastião Santana, dirigente da Frente Comum, à saída da reunião com a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires.

“O Governo não aceitou nenhuma das nossas propostas, limitando-se a alterar as quotas de desempenho”, disse o dirigente sindical, lamentando que se mantenha o sistema de quotas que “limita a progressão” e “impede que a maioria dos trabalhadores chegue ao topo da carreira”.

A percentagem de trabalhadores de cada serviço que pode ser classificada com “bom” passa de 25% para 30%, adiantou. O mesmo acontecerá com a classificação “muito bom”, que passa de 25% para 30% dos funcionários avaliados, e dos quais poderão sair 10% dos “excelentes” (em vez dos 5% previstos).

A alteração foi apresentada aos sindicatos verbalmente e, caso se confirme, altera a forma como são distribuídas as notas na avaliação de desempenho, alargando o universo de trabalhadores de cada serviço que pode progredir mais depressa.

Tal como já tinha sido anunciado, a avaliação dos funcionários públicos passa a ser feita todos os anos, em vez de ser bianual, e as progressões obrigatórias passam a ocorrer quando os trabalhadores acumulam oito pontos, em vez dos dez agora exigidos.

O novo modelo do SIADAP cria ainda uma nova nota. Actualmente, o desempenho de um trabalhador é avaliado de dois em dois anos e pode ser “inadequado” (que dá lugar à retirada de dois pontos, um por cada ano), “adequado” (que permite acumular dois pontos), “relevante” (quatro pontos) ou “excelente” (seis pontos). No novo modelo, que passa a ser anual, o “inadequado” deixa de levar à perda de pontos e apenas significa que o trabalhador não recebe qualquer ponto; a nota “regular” (antigo adequado) permite acumular um ponto; é criada uma nova menção, “bom”, que corresponde a 1,5 pontos; o “muito bom” (antigo relevante) vale dois pontos e o “excelente” dá lugar a três pontos.

Embora mantenha as quotas para as notas mais altas, na proposta que apresentou em Julho, o Governo já tinha alterado a sua distribuição. Agora, decidiu ir mais longe, o que significa que as notas mais altas poderão abranger 60% dos trabalhadores de um serviço, quando na proposta inicial abrangiam no máximo 50%.

Segundo Sebastião Santana, as mudanças são positivas, mas ficam aquém das propostas da Frente Comum.

A estrutura defende que a progressão obrigatória deve ter lugar quando o trabalhador junta quatro pontos no SIADAP, que todos os funcionários públicos atinjam o topo da carreira no máximo com 40 anos de serviço e que as quotas sejam eliminadas.

A secretária de Estado da Administração Pública também não se mostrou disponível para alterar a entrada em vigor do SIADAP, mantendo 2026 como o primeiro ano em que o novo sistema produzirá efeitos.

Embora o Governo tenha dado por terminada a negociação, a estrutura da CGTP vai pedir uma reunião suplementar. “Entendemos que o Governo pode fazer melhor”, justificou o dirigente.

Em Julho, o executivo previa que as alterações à Lei 66-B/2007 abrangessem 485 mil trabalhadores (65% do total), deixando de fora os militares, docentes, GNR, magistrados e oficiais de justiça.