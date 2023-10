Projecto Cinderela mostra o antes e o depois de uma cirurgia ao cancro da mama

Entre almofadas de compensação no soutien ou roupa mais larga escolhida minuciosamente, a cirurgia em doentes com cancro da mama é mais do que a remoção do tumor maligno. Essa será sempre a principal prioridade, mas os meses e anos seguintes não devem ser descartados: uma em cada três mulheres não fica satisfeita com o resultado final, esteticamente falando. E se as doentes pudessem antever como vão ficar?

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt