Multidão no Sul da Rússia tenta atacar passageiros de vôo proveniente de Israel

Uma multidão de manifestantes pró-palestinianos no Daguestão, uma república russa de maioria muçulmana no Cáucaso, invadiu neste domingo o aeroporto de Makhachkala para tentar atacar passageiros de um vôo proveniente de Israel. Segundo o Canal 12 israelita, o avião acabou por ser direccionado para outro aeroporto da região, onde também encontrou uma multidão em fúria.

Desconhece-se a existência de vítimas resultantes do incidente. O jornal israelita Haaretz indica que um número relativamente pequeno de judeus e de cidadãos israelitas encontra-se em local seguro no aeroporto. O grupo deverá ser transportado para Moscovo assim que as condições de segurança o permitam. As autoridades israelitas e russas estarão a colaborar na operação.

Também esta noite, e de acordo com o Haaretz e o Times of Israel, o Governo israelita apelou às "autoridades russas para proteger a segurança de todos os cidadãos israelitas e de todos os judeus".

"Israel considera grave qualquer tentativa de atacar cidadãos israelitas e judeus em qualquer lugar", acrescentou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Em reacção ao incidente, o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky responsabilizou o Governo russo pela retórica anti-semita utilizada no contexto da guerra na Ucrânia: "Isto não é um incidente isolado em Makhachkala, mas uma parte da cultura russa de ódio generalizado em relação a outras nações, que é difundida pela televisão estatal, comentadores e autoridades. O ministro russo dos Negócios Estrangeiros fez uma série de comentários anti-semitas no último ano. O Presidente russo também usou insultos anti-semitas".

Uma numerosa comunidade judaica na Rússia e a presença de muitos imigrantes do antigo espaço soviético em Israel mantém um fluxo constante de vôos entre os dois países.