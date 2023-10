Esquerda une-se para criar o que a “geringonça” não conseguiu: “base programática”

Já existe um grupo de "amigos críticos da esquerda portuguesa" e chama-se Causa Pública. "Encorajam e apoiam, mas também dão opiniões honestas", como resumiu Paulo Pedroso, ex-ministro do PS e presidente da associação, este sábado, no primeiro fórum do Causa Pública. A ideia não é criar uma nova "geringonça", mas os membros do grupo querem reflectir sobre essa aliança e fazer aquilo que falhou na altura: criar uma "base" ou uma "articulação programática" de esquerda.

