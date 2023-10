Carla Filipe vence Prémio FLAD de Desenho 2023

No valor de 20 mil euros, o Prémio FLAD de Desenho é uma parceria com a feira de arte contemporânea Drawing Room Lisboa, que termina no domingo.

A artista portuguesa Carla Filipe venceu o Prémio FLAD de Desenho 2023, pela sua prática "verdadeiramente expansiva e [que] pode considerar-se um marco contemporâneo do desenho em Portugal", anunciou o júri esta tarde.

O Prémio FLAD de Desenho, no valor de 20 mil euros, é uma iniciativa da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) em parceria com a feira de arte contemporânea Drawing Room Lisboa, que termina no domingo.

O júri sublinha que o trabalho da artista é "notável pela unicidade, singularidade e largueza", constituindo "uma obra de grande fôlego e consistência que se desdobra em alguns conceitos basilares do desenho: o grafismo a linha, a palavra, a imagem", lê-se na nota de imprensa.

Carla Filipe nasceu em 1973, em Vila Nova da Barquinha, estudou na Faculdade de Belas Artes do Porto. Co-fundadora do espaço colectivo Salão Olímpico (2003-2005) e de O Projeto Apêndice (2006), ambos no Porto, foi bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian em Londres e fez residências artísticas na Bélgica, nos Estados Unidos e na Áustria.

A artista esteve este ano em grande destaque no Museu de Serralves, no Porto, com a exposição In my own language I am independente, uma antológica que abarcou 22 anos de trabalho multidisciplinar, incluindo desenhos, instalações, cartolinas, esculturas, texto dactilografado, colagens, pinturas e cartazes.

O júri desta edição do Prémio FLAD de Desenho integrou a artista Ângela Ferreira, a directora da Drawing Room Lisboa, Mónica Álvarez Careaga, e Filipa Rocha Nunes, em representação da FLAD.

Os artistas Pedro Tropa e Maria Capelo foram os vencedores nas edições de 2021 e 2022 do Prémio FLAD de Desenho, respectivamente.

Ainda no âmbito desta feira, na sexta-feira foram atribuídos os prémios Fundação Millennium bcp às artistas Gabriela Albergaria (2.500 euros) e Katarzyna Pacholik (1.600 euros) e à Galeria das Salgadeiras (1.200 euros).

Foram também anunciados o Prémio Aquisição Imprensa Nacional para os artistas Mafalda Santos e Rui Neiva e o Prémio Novo Talento Desenho Viarco para Catalina Julve.

A sexta edição da Drawing Room Lisboa conta com a presença de 23 galerias nacionais e internacionais, representando mais de 65 artistas.