Maioria dos inquilinos fica sem apoio para atenuar aumento das rendas em 2024

O apoio extraordinário à renda vai aumentar, no próximo ano, para todas as famílias que o recebem, mesmo nos casos em que o senhorio decida não actualizar a renda.

O Governo decidiu não impor qualquer travão à actualização das rendas em 2024, optando por atribuir um apoio directo às famílias que venham a ser afectadas por este aumento no próximo ano. Contudo, e ao contrário do que foi feito este ano – em que foi implementado um travão à actualização de todas as rendas, abrangendo, por isso, todo o universo de inquilinos –, este novo apoio só vai chegar às famílias que o Governo considera terem "mais dificuldade" com o pagamento da renda. De fora ficará mais de 70% do universo de arrendatários.