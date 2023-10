No meio de mais incerteza, BCE vai finalmente parar de subir taxas

Pela primeira vez nos últimos 15 meses, uma reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) não deverá acabar com novas más notícias para as famílias e empresas endividadas da zona euro. Com a inflação a recuar e a economia quase a entrar em recessão, Christine Lagarde e os outros responsáveis do banco central deverão optar, nesta quinta-feira, por não subir as taxas de juro, deixando no entanto ainda no ar a dúvida —​ acentuada pelo conflito no Médio Oriente —​ sobre o que podem vir a fazer nos próximos meses.

