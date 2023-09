Juros sobem, mas Lagarde admite que se pode já ter atingido o pico

Desiludindo aqueles que, preocupados com o risco de recessão na economia, pediam que se parasse finalmente de subir as taxas de juro, o Banco Central Europeu voltou esta quinta-feira a agravar os custos de financiamento na zona euro em mais 0,25 pontos percentuais. Christine Lagarde deixa no ar, contudo, uma pequena esperança: a de que, agora, as taxas de juro já possam ter atingido o seu ponto mais alto e não voltem a subir.

