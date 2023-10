Oneohtrix Point Never, Sevdaliza, 2manydjs e Bonobo no Sónar Lisboa 2024

Festival de música electrónica acontece entre 22 e 24 de Março do próximo ano, no Parque Eduardo VII.

O Sónar Lisboa anunciou nesta quinta-feira os primeiros nomes da sua terceira edição, que decorrerá entre os dias 22 e 24 de Março do próximo ano, no Parque Eduardo VII. Oneohtrix Point Never, Sevdaliza, 2manydjs, Bonobo, Shygirl, Tommy Cash, Tiga & Hudson Mohawke, Moullinex + GPU Panic, Chima Isaaro e Xexa fazem parte da primeira leva de confirmações do festival de música electrónica e tecnologia, que tem na cidade espanhola de Barcelona a sua principal residência.

O formato habitual mantém-se, com uma programação diurna (Sónar by Day, a 23 e 24 de Março) e outra nocturna (Sónar by Night, nos dias 22 e 23). Durante o dia, a música ocupará “palcos cobertos e ao ar livre no Pavilhão Carlos Lopes”, diz a organização num comunicado de imprensa, e decorrerão, ainda, as actividades do programa Sónar+D, habitualmente destinado a debater o futuro da indústria musical, e a relação da música com a tecnologia, através de conversas e apresentações de diferentes tipos de projectos — os detalhes do programa da edição que se avizinha serão anunciados em breve, assinala o festival.

À noite, a acção, com actuações ao vivo e sessões DJ, “concentrar-se-á inteiramente no interior do Pavilhão Carlos Lopes”, depois de este ano se ter dividido entre o Pavilhão Carlos Lopes e a Estufa Fria.

Oneohtrix Point Never, projecto de Daniel Lopatin, tem o seu regresso a Portugal garantido depois de em Junho se ter apresentado no Capitólio, em Lisboa. Dono de um trabalho ecléctico, retrabalhando elementos de vários géneros distintos, o produtor, compositor, cantor e colaborador de diversos nomes (Arca, Charli XCX, David Byrne, FKA Twigs, Rosalía, The Weeknd) apresentará o seu álbum mais recente, Again, lançado no final de Setembro. “É mais um disco que se apropria do passado de Lopatin (estamos perante um artesão de memórias, trabalhando com igual intensidade a sua e a colectiva), partindo desta vez do seu enamoramento antigo pelo pós-rock e por um certo rock experimental”, escreveu Pedro Rios, editor do suplemento Ípsilon.

A iraniana-neerlandesa Sevdaliza, outra figura conhecida do público português, move-se entre o trip-hop, o R&B alternativo e a pop experimental. Ambos os seus discos até agora editados, ISON (2017) e Shabrang (2020), foram bem recebidos pela crítica especializada. Apresentará um set ao vivo.

O duo belga 2manydjs será cabeça-de-cartaz do Sónar Lisboa. É composto pelos irmãos David e Stephen Dewaele, do projecto Soulwax, grupo de rock alternativo e música electrónica formado no final do século XX. Em Portugal, os Dewaele terão como convidados especiais Eclair Fifi, DJ e artista visual da Escócia, e Erol Alkan, DJ e produtor de Inglaterra. Quanto a Bonobo, que é o britânico Simon Green, o autor de álbuns como Black Sands (2010) e o mais recente Fragments (2022), vai realizar um DJ set, depois de em 2017 e em 2022 o termos visto com uma banda em palco a acompanhar (no Nos Alive e no Meo Kalorama, respectivamente).

A rapper, DJ, cantora e compositora inglesa Shygirl, autora de uma música melodiosa com uma acessibilidade pop e que também abarca hip-hop e texturas electrónicas, vai apresentar ClubShy, “espectáculo conceptual” em que “adapta os seus temas à pista de dança”, refere o Sónar. A artista de 30 anos, que depois dos EP Cruel Practice (2018) e Alias (2020) se estreou no formato longa-duração com Nymph (2022), actuou recentemente no Meo Kalorama, em Lisboa.

Tommy Cash é um rapper e cantor da Estónia, enquanto Tiga & Hudson Mohawke compõem uma dupla que apresentará Love Minus Zero, projecto audiovisual que “reconstrói o conceito de rave para o público do século XXI”, diz o Sónar Lisboa.

Na ala nacional de confirmações, encontramos, por exemplo, o duo Moullinex + GPU Panic, ou seja, Luís Clara Gomes e Guilherme Tomé Ribeiro, que trazem “uma mistura de electrónica espacial e synth-pop onírica”. Confirmadas estão também uma sessão DJ de Chima Isaaro; uma actuação ao vivo de Xexa, artista de ascendência são-tomense com um ambient afrofuturista, entre a ancestralidade e o digital; e também o duo Supa e Ghetthoven, num DJ set a meias.

Outras propostas incluem a DJ britânica Eliza Rose, o “tecno psicadélico” do japonês Wata Igarashi, Florentino, que “mistura ritmos latinos com música proveniente do espectro do UK bass e do hardcore”, e Grove, “provocador projecto de drum‘n’bass, inspirado pelo punk”.