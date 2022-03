James Blake e Róisín Murphy juntam-se ao festival Kalorama

O festival Kalorama, que se realiza pela primeira vez nos dias 1, 2 e 3 de Setembro, no Parque da Bela Vista, em Lisboa, comunicou esta quarta-feira nove novas confirmações. James Blake, Bomba Estéreo, Bonobo, Rodrigo Leão, Róisín Murphy, Years & Years, Legendary Tigerman, Meute e Alice Phoebe Lou juntam-se ao cartaz desta 1.ª edição.

O inglês James Blake e a sua pop electrónica intimista regressa a Portugal para mais um festival, depois de ter lançado o seu último álbum no ano passado (Friends That Break Your Heart), enquanto a cantora Róisín Murphy também estará de volta para oferecer ao público os seus muitos êxitos dançantes. Confirmada está também a presença de Alice Phoebe Lou, praticante de sonoridades blues, soul, jazz, como se escuta no álbum de 2021, Glow.

Conhecidos pelas actuações enérgicas, os colombianos Bomba Estéreo serão outro dos destaques num festival que já havia confirmado nomes como Arctic Monkeys, Chemical Brothers, Kraftwerk, Ornatos Violeta, Chet Faker, Moderat, Blossoms, Peaches ou The Lathums.