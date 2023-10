No décimo aniversário, o Porto/Post/Doc vai no Batalha

Edição 2023 do festival portuense do cinema do real, de 17 a 25 de Novembro, instala-se na sala clássica da Invicta e faz um “best of” do ano sem deixar de falar dos conflitos que nos rodeiam.

O Porto/Post/Doc chega aos dez anos de existência e comemora-o mudando-se “de armas e bagagens” para o Batalha Centro de Cinema — “a sala de cinema pela qual aguardou desde o primeiro dia”, nas palavras do director do festival, Dario Oliveira, “uma grande felicidade e um marco para a cidade”, acrescenta o director artístico do Batalha, Guilherme Blanc. A inauguração do festival, que decorre este ano de 17 a 25 de Novembro, faz-se (também) por isso com o documentário Vai no Batalha, de Pedro Lino (Lupo), onde a história da sala se cruza com o acompanhamento das obras de requalificação.