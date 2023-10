Ferro Rodrigues: “Enquanto tivermos estas taxas de abstenção, a democracia estará completamente coxa”

O ex-presidente da Assembleia da República Eduardo Ferro Rodrigues apresenta na segunda-feira, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, o livro Assim Vejo a Minha Vida – Memórias. Uma obra em que reflecte sobre o seu percurso político desde que fundou o MES, a posterior aproximação ao PS, em 1983, como candidato independente, a militância a partir de 1988, os seus mandatos como ministro de António Guterres, a sua liderança do partido (2002-2004), o regresso em 2014 à política activa e os mandatos como presidente do Parlamento. Mas também reflecte sobre as encruzilhadas da democracia, o risco dos populismos, a necessidade de combater a abstenção e de reformar o sistema eleitoral, assim como a urgência de os partidos recuperarem as ideologias.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt