Famílias dos reféns israelitas levados pelo Hamas agarram-se a pistas digitais

Israelita raptado com os dois filhos no kibbutz onde vivia pede resposta urgente no seu processo de naturalização em Portugal.

"Mãe, fica quieta, não te mexas", escreveu Erez, 12 anos. Militantes do Hamas tinham invadido a casa do pai, no kibutz de Nir Oz, no Sul de Israel, onde ele e a sua irmã de 16 anos, Sahar, tinham passado a noite.