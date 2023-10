Cem anos de magia

Quando era pequenina, a minha mãe contou-me uma história sobre um menino que tinha nascido num estábulo e que era tão bom que, no seu aniversário, em vez de receber presentes, pedia a um senhor chamado Nicolau que entregasse presentes a todos os meninos do mundo. Esse senhor, a quem as crianças tinham começado a chamar Pai Natal, tinha longas barbas brancas, vestia-se de vermelho e entrava nas casas pela chaminé sem nunca ser visto. Se eu me portasse bem durante o ano, explicava a minha mãe com paciência infinita, podia fazer o pedido de presente quando rezasse e Jesus, que ouvia sempre as nossas orações, passava depois o recado ao Pai Natal. Se não me portasse bem, algo que, na verdade, nunca acontecia, teria de contentar-me com aquilo que me calhasse no sapatinho e, em último caso, podia até nem me calhar nada.

