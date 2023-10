Viagra chegou há 25 anos: vendeu-se um milhão de caixas de fármacos para disfunção eréctil no último ano

A entrada do Viagra no mercado português, há precisamente 25 anos, aconteceu de forma tímida: no primeiro ano deste medicamento em Portugal, venderam-se 100 mil caixas. O estigma e os receios (de morte, por exemplo) mitigaram-se com a sucessão dos anos e o Viagra trilhou o seu caminho, juntamente com outros fármacos e a emergência dos genéricos, no tratamento da disfunção eréctil. No último ano, o cenário foi bem distinto: entre Outubro de 2022 e Setembro de 2023, foi vendido quase um milhão de caixas de medicamentos para a disfunção eréctil.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt