Este sábado temos a Noite Internacional de Observação da Lua

Já este sábado, decorre a Noite Internacional de Observação da Lua. Promovida pela agência espacial NASA, a iniciativa acontece este ano em Portugal. Se o tempo deixar, vai espalhar-se por 16 localidades, de norte a sul do país, como Guimarães, Coruche, Portalegre e Faro. As ilhas também estarão contempladas, com iniciativas no Funchal, ilha Terceira e São Miguel. Todas as actividades começam às 21h, tanto em Portugal Continental como nos Açores.

A Noite Internacional de Observação da Lua vai contar com milhares de actividades por todo o mundo e em Portugal não haverá falta de opções. A empresa CountingStars, ligada ao turismo astronómico (ou astroturismo), juntou-se à NASA e organizou esta noite em diversos locais do país. A iniciativa é gratuita e não necessita inscrição prévia. Basta aparecer, esperando que, entre as previsões de chuva para este sábado, surja uma aberta à noite. As localizações exactas de cada iniciativa encontram-se no site da CountingStars.

“Vamos ter 16 localidades, em simultâneo, numa noite de observação da Lua, mas também vamos ter um passeio pelo cosmos”, diz Miguel Ventura, dono da CountingStars. Os participantes vão igualmente poder observar planetas, como Júpiter e Saturno, e galáxias como Andrómeda e o Triângulo. Tudo através de telescópios. Porém, “a estrela vai ser exactamente a Lua”, realça Miguel Ventura.

A Noite Internacional de Observação da Lua foi criada pela NASA em 2010. A agência espacial está muito ligada à Lua, devido às suas missões lunares, como a Apolo 11, que pôs pela primeira vez humanos a pisar o nosso satélite natural, em 1969. “A NASA, pelo que vemos historicamente, tem uma história particular com a Lua”, explica Miguel Ventura. “A NASA iniciou este projecto precisamente pela afinidade que tem com o nosso satélite natural.”

Este ano, a Noite Internacional de Observação da Lua vai ser celebrada em mais de 2000 iniciativas espalhadas por todos os continentes.

Levar bens alimentares como donativos

Por cá, em Colares, no concelho de Sintra, quem comparecer à Noite Internacional de Observação da Lua é encorajado a doar um bem alimentar, para ser entregue à iniciativa A Menina de Luz e Esperança. Destina-se a apoiar Matilde, uma criança com holoprosencefalia, uma doença rara e incurável.

Similarmente, quem participar na noite de observação da Lua na ilha Terceira poderá ajudar a iniciativa solidária da Associação Protecção dos Animais – Recomeço. “Vamos apoiar uma associação de abrigo para animais e pedir às pessoas para levarem um bem alimentar como ração”, informa ainda Miguel Ventura.

A CountingStars tem o apoio de várias associações de astronomia amadoras, como o Grupo de Astronomia Amadora de Colares, o Altar das Estações (em Viana do Castelo) e a Ofiuco – Associação de Divulgação da Astronomia (em Viseu). Estes grupos ajudarão a dinamizar as actividades nos respectivos locais. Por exemplo, o Clube das Ciências do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, guiado pelo professor Paulo Sanches, estará presente para promover a observação do astro mais perto de nós.

Quanto a Miguel Ventura, estará em Guimarães a liderar as actividades. A noite que tem a Lua como “estrela” principal chega ainda a Santo Tirso, Vila Nova de Gaia, Aveiro, São Gião (concelho de Oliveira do Hospital) e Monsaraz.

Texto editado por Teresa Firmino