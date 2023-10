Bernard traz chuva e vento fortes para regiões Centro e Sul este domingo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu para este domingo avisos amarelos e laranja em vários distritos do Centro e do Sul do país, devido à passagem da depressão Bernard.

O distrito de Faro ficará, entre as 9h e as 18h de domingo, em alerta laranja de precipitação e de vento, que poderá ser "forte, com rajadas até 100 quilómetros por hora".

Entre as 12h e as 18h, o Algarve estará também em alerta laranja no que respeita à agitação marítima, estando previstas ondas que poderão atingir entre seis a oito metros de altura. Antes (entre as 9h e as 12h) e depois (entre as 18h e as 23h) o aviso para a agitação marítima é amarelo (menos grave).

Para os distritos de Beja, Évora, Setúbal, Santarém e Portalegre foi emitido aviso laranja — o segundo mais grave de uma escala de três (vermelho, laranja e amarelo) — devido à precipitação "por vezes forte" e possivelmente acompanhada de "trovoada e rajadas fortes".

O IPMA emitiu ainda avisos amarelos de precipitação para o distrito de Lisboa (entre as 12h e as 21h) e para as regiões de Leiria, Coimbra, Aveiro, Viseu, Castelo Branco e Guarda (entre as 15h e as 21h).

Setúbal e Beja têm igualmente aviso amarelo para o vento, que poderá atingir rajadas até 90 quilómetros por hora, entre as 12h e as 21h.

Nas regiões autónomas, a costa Norte da Madeira e o Porto Santo estão entre as 21h deste sábado e as 12h de domingo sob aviso laranja devido à agitação marítima, com ondas que podem atingir os 11 metros de altura.

Segundo o IPMA, o aviso laranja é emitido sempre que há uma "situação meteorológica de risco moderado a elevado". Já o aviso amarelo aplica-se em "situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica".