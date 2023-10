UE afirma em Washington que Israel deve respeitar direito internacional humanitário

Conflito no Médio Oriente e continuidade do financiamento da Ucrânia para resistir à guerra lançada pela Rússia dominaram Cimeira Estados Unidos-União Europeia. Temas económicos pouco avançaram.

Mais do que aliados próximos, a União Europeia e os Estados Unidos quiseram demonstrar que são “amigos chegados”, como disse esta sexta-feira na Casa Branca, em Washington, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, na cimeira Estados Unidos-União Europeia. A guerra entre Israel e o Hamas, os riscos de uma escalada regional e as suas possíveis implicações em termos do apoio militar à Ucrânia dominaram a conversa.