Primeira-ministra italiana anuncia separação no meio de polémica

O companheiro de Giorgia Meloni, o jornalista Andrea Giambruno, foi apanhado a tecer comentários sexistas. As imagens foram transmitidas pela televisão.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, anunciou a sua decisão de se separar do companheiro no rescaldo do escândalo que envolve o jornalista, depois de um programa de televisão satírico, o Striscia la Notizia, na noite de quarta-feira, ter revelado vídeos que mostram Andrea Giambruno a tecer comentários impróprios, nomeadamente sexistas, e a ter atitudes comprometedoras.

“A minha relação com Andrea Giambruno, que durou quase dez anos, termina aqui”, escreveu a governante nas redes sociais. “Agradeço-lhe pelos anos maravilhosos que passámos juntos (…) e por me ter dado a coisa mais importante da minha vida, que é a nossa filha Ginevra.”

A líder dos Irmãos de Itália aproveitou ainda para se demarcar do comportamento do agora antigo companheiro, adiantando que os seus caminhos já eram diferentes há muito tempo. Ainda assim, promete defender o ex-namorado. “Defenderei o que fomos, defenderei a nossa amizade e defenderei, a todo o custo, uma menina de 7 anos que ama a sua mãe e ama o seu pai, como eu não poderia amar o meu”. Giorgia Meloni cresceu sem o pai, já que este deixou a família, era a primeira-ministra ainda criança, mudando-se para as Ilhas Canárias, Espanha.

Por outro lado, Meloni dá a entender que considera que a revelação dos vídeos se trata de um ataque que teria como propósito atingi-la. “Todos aqueles que esperavam enfraquecer-me batendo-me dentro de casa devem saber que por mais que a gota espere furar a pedra, a pedra permanece uma pedra e a gota é apenas água.”

La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra.… pic.twitter.com/1IpvfN8MgA — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 20, 2023

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno estavam juntos há sete anos e viviam em Roma. Giambruno, de 42 anos, é uma cara conhecida de Itália, tendo passado por programas televisivos, alguns de grande audiência, como Quinta Colonna, Matrix, Mattino 5 e Stasera Italia e Studio Aperto. Actualmente, é pivô do Diario del Giorno, da Rete4, mas, de acordo com o jornal La Stampa, o jornalista não vai apresentar o programa, pelo menos, nos próximos dias.