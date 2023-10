Viagem ao mundo e à obra de um arquitecto heterodoxo, de pensamento livre

Alexandre Alves Costa sugere que a visita à exposição Fernando Távora. Pensamento Livre, que esta sexta-feira, às 18h30, é inaugurada no Palacete Lopes Martins da Fundação Marques da Silva (FMS), no Porto, comece pelo piso superior do edifício, mas não necessariamente por ordem sequencial. Aí estão expostas, em oito salas, as maquetas, plantas e desenhos de sete obras de Távora que o arquitecto e curador portuense e a equipa que com ele trabalhou (Ana Alves Costa, Jorge Figueira, José António Bandeirinha, Luís Martinho Urbano e Maria Manuel Oliveira) consideraram melhor representar o percurso profissional de Fernando Távora (1923-2005) e a sua influência na arquitectura portuguesa da segunda metade do século XX.

