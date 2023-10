Estudantes universitários brincaram (muito a sério) aos foguetes em Constância

O sol de Outubro estava abrasador. O relógio marcava as nove e meia da manhã e as equipas que vão lançar os seus foguetes trabalham já há algumas horas. Estão no Campo Militar de Santa Margarida, no concelho de Constância, onde decorre uma competição europeia de foguetes destinada a estudantes universitários – a European Rocketry Challenge (EuRoC) –, que têm de lançar os foguetes que desenvolveram a uma altitude entre três mil e nove mil metros. “É bastante bom a competição ser cá em Portugal e poder ter alunos europeus de diferentes países”, considera David Rodrigues, o chefe de uma das duas equipas portuguesas em competição, a RED.

