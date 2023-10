Portugal low-cost

O Governo tem sido um campeão do tratamento desigual dos portugueses, no seio da administração pública, e no tratamento fiscal de assalariados face ao capital e de nacionais face aos estrangeiros.

Está em curso um forte processo de desvalorização salarial que atinge fundamentalmente as profissões mais qualificadas das classes médias, sobretudo desde 2022, mas que acumula com a ausência de aumentos reais de salários desde 2009 até 2021. Este processo não só contraria um dos compromissos políticos prioritários do PS nas legislativas de 2022 ("Aumentar até 2026 o peso das remunerações no PIB em 3% para atingir o valor médio da União Europeia – aumentar o rendimento médio por trabalhador em 20% entre 2022 e 2026", in PS – António Costa, 12 Prioridades para os Próximos Quatro Anos) como põe em causa a qualidade no funcionamento dos serviços públicos, como se vê nos casos do SNS, mas também da escola pública. Mas o problema é extensível a outros sectores, nomeadamente no ensino superior e investigação.