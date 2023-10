Memórias de Britney Spears terão sido postas à venda no México por engano

Os fãs mexicanos da princesa da pop estão animados, ao mesmo tempo que a artista sofreu um forte revés nos seus planos de manter as suas memórias, expressas em A Mulher Que Há Em Mim, longe dos olhares do público antes da data do lançamento do livro, numa operação realizada em simultâneo em 22 países, Portugal incluído, através da editora Arena, chancela da Penguin Random House Grupo Editorial​​.

Várias pessoas afirmaram já ter posto as mãos num exemplar no México, partilhando partes do texto que, mesmo depois do exclusivo da revista People, à qual Britney Spears deu uma entrevista e permitiu a publicação de algumas revelações, se mantinham em segredo.

Numa das publicações, uma pessoa está a segurar a tradução espanhola e vêem-se vários exemplares em pano de fundo. "Holaaaa amigos, Robin e eu chegámos ao México mesmo a tempo de conseguir uma cópia pirata do livro da Britney. #TheWomanInMe Vou divulgá-lo em breve".

Noutra publicação, a explicação: "Há rumores de que o livro da Britney já está à venda no México! A minha irmã está no México a passar o dia! Mandei-lhe uma mensagem para tentar encontrá-lo." E um site de fãs celebrou: “O livro #TheWomanInMe está oficialmente à venda no México”.

Foto A Mulher que Há em Mim é lançado a 24 de Outubro DR

A iniciativa, porém, também mereceu críticas. Uma das muitas páginas de fãs da cantora não hesitou em condenar a iniciativa: "O livro #TheWomaninMe já foi posto à venda no México sem aviso prévio. A partir desta conta não vamos partilhar nada sobre o livro. Vamos respeitar o trabalho da Britney."

Pouco depois de a polémica se instalar nas redes sociais, surgiram relatos de que a livraria mexicana, que se terá enganado, retirou o livro das prateleiras e muitas das publicações de quem pôs as mãos na obra foram apagadas.