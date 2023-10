UEFA decide que o Bélgica-Suécia não será reatado

Partida foi interrompida ao intervalo na sequência de um ataque em Bruxelas. Resultado (1-1) não interfere com a qualificação para o Euro2024.

O jogo Bélgica-Suécia, de qualificação para o Europeu de futebol de 2024, suspenso ao intervalo na sequência do ataque ocorrido na segunda-feira em Bruxelas, do qual resultaram dois mortos, não será reatado, anunciou esta quinta-feira a UEFA.

O organismo regulador do futebol europeu considerou "definitivo" o resultado de 1-1 registado ao intervalo, "o que implica a atribuição de um ponto a cada selecção", como era desejado pelas federações dos dois países.

A UEFA observou que a decisão não tem consequências relativamente ao apuramento para a fase final do torneio, "uma vez que a Bélgica já está matematicamente qualificada [em conjunto com a Áustria] e a Suécia já está matematicamente eliminada".

Duas pessoas morreram baleadas e uma outra ficou ferida na segunda-feira à noite, numa altura em que as selecções da Bélgica e a da Suécia jogavam no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, em partida do grupo F de qualificação para o Euro2024.

O jogo foi inicialmente interrompido e posteriormente suspenso pela UEFA, numa altura em que as duas selecções estavam empatadas 1-1, após golos do sportinguista Viktor Gyökeres e Romelu Lukaku.

Um dos mortos é sueco, outro é de origem sueca, mas também tinha bilhete de identidade suíço. A terceira vítima, gravemente ferida, também é de origem sueca, segundo o procurador federal belga Frédéric Van Leeuw.

Guerra "risca" jogos em Israel

A UEFA determinou ainda que, dada a situação de guerra em Israel, não será disputado nesse território qualquer jogo das provas europeias de futebol até nova avaliação das condições de segurança.

A decisão do Comité Executivo da UEFA, divulgada em comunicado, foi tomada "após uma avaliação exaustiva da actual situação de segurança" no território israelita e permanecerá por tempo indeterminado.

A UEFA solicitou à federação israelita e aos clubes Maccabi Haifa e Maccabi Telavive que proponham locais e estádios alternativos, fora do país, para a realização dos seus jogos em “casa” enquanto a referida decisão estiver em vigor.

O organismo anunciou ainda que o jogo Villarreal-Maccabi Haifa, da Liga Europa, marcado para 26 de Outubro, no La Cerámica, foi adiado para 6 de Dezembro, e o Maccabi Telavive-Zorya Luhansk, da Liga Conferência, para 25 de Novembro.

No que diz respeito à Youth League, o Maccabi Haifa anunciou a desistência da primeira ronda do Caminho dos Campeões, pelo que o Sparta Praga, da Republica Checa, está qualificado para a segunda eliminatória.