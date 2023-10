Justiça condena editora a indemnizar herdeiros de João Gilberto

O processo do cantor e compositor João Gilberto contra a EMI Records ganhou um novo parecer na terça-feira. De acordo com o acórdão divulgado pela 14.ª Câmara de Direito Privado (antiga 9.ª Câmara Cível) da Justiça do Rio de Janeiro, o quarto laudo pericial do caso foi homologado e, com isso, foi fixada uma indemnização contra a editora discográfica no valor de 150 milhões de reais (mais de 28 milhões de euros). Ainda é possível recorrer da decisão.

A acção contra a EMI foi interposta em 1997, quando João Gilberto, que morreu em 2019, fez um pedido de indemnização por danos morais, na sequência da remasterização não autorizada de músicas em CD. Em Março de 2022, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) brasileiro também afirmou que as gravações originais, solicitadas por Gilberto, poderiam permanecer na posse da gravadora.

À Folha de S. Paulo, o advogado Leonardo Amarante, que responde por Luisa, uma das filhas e herdeiras de Gilberto, explica que o valor de 150 milhões (28,140 milhões de euros) foi determinado a partir de um laudo pericial — o documento que sintetiza as conclusões de peritos e que constitui a mais importante prova técnica. Por ele ter sido validado com a decisão desta terça, as discussões são encerradas já que o documento foi produzido por um especialista considerado imparcial pela lei.

Seria possível recorrer "ao STJ, mas, de acordo com o nosso entendimento e a lei, a batalha judicial está praticamente finalizada, já que todos os factos foram analisados e a discussão sobre eles foi encerrada no julgamento de hoje [terça-feira], não podendo ser retomada em sede de recurso especial”, afirma Amarante.

O parecer anterior indicava que a indemnização deveria ser de 13 milhões de rais (menos de 2,5 milhões de euros), mas a defesa da família denunciou à justiça que a EMI teria manipulado as contas. O acórdão desta semana valida este ponto, citando com notas fiscais irregulares.

A Universal Music, que responde pela antiga EMI Records, não respondeu ao pedido de comentários.

Exclusivo PÚBLICO/Folha de S.Paulo