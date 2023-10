Kourtney Kardashian quase perdeu o bebé. Foi uma ecografia não programada que o salvou

Este será o quarto filho da socialite norte-americana, que se casou com o baterista Travis Barker em 2022. Em Setembro, o bebé foi operado ainda no útero.

Foi uma ecografia não prevista que salvou a vida do bebé de Kourtney Kardashian, conta a socialite numa entrevista à revista Vogue. A norte-americana e o baterista Travis Barker estão à espera do primeiro filho em conjunto e esta é a quarta gravidez da empresária. “Sou uma daquelas pessoas obcecadas com estar grávida”, declara.

No entanto, quase ter perdido o filho levou a que se apercebesse também da realidade de tantas outras mães, a quem lembra a importância dos cuidados médicos durante a gravidez: “Percebi que os seguros normalmente só cobrem duas ecografias quando se está grávida. Não fazia ideia. Sempre fui sortuda o suficiente para fazer mais do que o meu seguro cobre, e foi uma dessas ecografias que salvou a vida do meu bebé.”

O problema, que a empresária não especifica, foi descoberto a tempo nesse exame e resolvido através de uma cirurgia fetal de urgência. “Foi assustador. Abriu os meus olhos para um novo mundo da gravidez que não conhecia”, confessa.

O primeiro filho do casal é o que o par chama de “bebé milagre”. Durante uma experiência “dolorosa” com a fertilização in vitro, sem sucesso, Kardashian e Barker decidiram fazer uma pausa nos tratamentos — para o casamento em Portofino, Itália, no ano passado. “E engravidámos naturalmente. Foi um sentimento indescritível: choque, depois muita felicidade, instala-se o medo, a preocupação, mas também me lembrei de estar grata”, conta.

A gravidez foi anunciada ao mundo em Junho, durante um concerto da banda Blink-182, da qual Travis Barker é baterista. Na plateia, Kourtney segurava um cartaz que dizia “​Travis, estou grávida”. O momento foi filmado para as redes sociais, onde o casal partilhou a notícia.

Agora, a gravidez está prestes a chegar ao fim e o novo bebé vai juntar-se aos três filhos de Kourtney: Mason, de 13 anos, Penolope, de 11, e Reign, de oito. A experiência de ter um quarto filho tem sido bem diferente das gravidezes anteriores, sobretudo por já ter 44 anos, sendo considerada uma mãe “geriátrica”. “Essa palavra é tão fora. No primeiro trimestre, não podia treinar, andar de avião nem fazer sexo. Depois, no segundo trimestre, já podia fazer tudo. Agora, voltaram todas as restrições”, relata.

Mas, com a data do nascimento a aproximar-se, a empresária vive os dias com calma, entre caminhadas, ouvir livros em áudio e os preparativos — ainda que não tenha um plano de parto. “Nunca tive um plano de parto nos outros filhos. Estava muito tranquila quando as águas rebentaram com o Mason, depilei as pernas e até me maquilhei”, recorda. Desta vez, garante, o único plano é falar com o bebé e dizer-lhe: “Vai ser tudo fantástico.”

É esse adjectivo que usa para descrever como se sente nesta fase. “Sinto-me fantástica quando estou grávida e queria arranjar uma maneira de engarrafar esse sentimento para depois.” Seja como for, garante, já deixou o medo e está preparada para o que aí vem. “Estou para ir ter o bebé e viver a experiência a que estamos destinados”, termina.