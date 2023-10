Directora do fisco: é “inaceitável” pensar que a AT está ao serviço da EDP

Sob crítica do Governo e dos partidos, Helena Borges contesta a “falta de confiança” que diz estar a ser estimulada contra a Autoridade Tributária a propósito da cobrança do IMI das barragens.

A directora-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), Helena Borges, rejeita ter resistido a cumprir a ordem do Governo para que o fisco avance com a cobrança do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) às concessionárias das barragens e considera “inaceitável” — e “impensável” — que se assuma na opinião pública que a administração fiscal esteja a actuar “para servir uma empresa”. O grande contribuinte a quem se referia era claro: a EDP, que detém a titularidade de exploração de boa parte dos aproveitamentos hidroeléctricos concessionados no país.

Borges foi ouvida no Parlamento nesta quarta-feira de manhã para prestar contas aos deputados sobre o que o fisco tem feito nos últimos meses para concretizar a avaliação dos aproveitamentos hídricos e a liquidação do IMI na sequência de uma ordem dada em Fevereiro pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Santos Félix, que, seis meses depois, a meio de Agosto, fez um segundo despacho crítico a reiterar que a ordem é para cumprir e a clarificar, em tom crítico, que passos deve a AT seguir para cumprir a lei.

Helena Borges não citou o nome da EDP para reagir às críticas de uma alegada passividade, mas era a ela que se referia, porque, além de a companhia ser a maior eléctrica nacional, o nome da EDP foi verbalizado há algumas semanas pela deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua. E, a meio da audição na comissão de orçamento e finanças, Borges chegou a citar o nome do grupo empresarial, para se referir a um caso de litigância de IMI já com alguns anos que envolveu a AT e a concessionária justamente por causa da tributação das barragens.

Mariana Mortágua disse ser “óbvio que não é só a EDP” a concessionária de barragens (há, por exemplo, outras exploradas pela Iberdrola e pela Movhera, a nova dona das seis centrais do Douro vendidas pela EDP por 2200 milhões), mas lembrou que a maior eléctrica é “o principal beneficiário” do facto de, durante vários anos, a AT não ter tributado os edifícios e as construções dos aproveitamentos hídricos. A EDP “já fez leis neste país” e tem um histórico de “interferência política”, reafirmou Mortágua, repetindo uma posição que já tinha assumido há semanas quando requereu que Borges viesse explicar-se aos deputados.

A directora-geral recebeu em Agosto reparos escritos do secretário de Estados pela forma como está a conduzir o processo de avaliação e cobrança de IMI sobre as barragens desde que em Fevereiro o Governo emitiu um despacho nesse sentido, o que levou a a dirigente do fisco a contestar no Parlamento a “falta de confiança” que diz estar a ser estimulada contra a administração fiscal, afirmando que têm surgido no espaço público “juízos de valor” formulados com base em pouca informação sobre o que a AT fez nos últimos meses para cumprir a ordem do Governo.

Nos primeiros momentos da audição, Borges fez questão de defender que a AT sempre cumpriu as ordens do Governo. E admitiu: “O ponto em que chego aqui não podia ter outro tipo de intervenção”, de refutar a crítica de estar ao serviço de uma empresa. “Há uma indignação que não é apenas minha”, reagiu, afirmando que a AT serve o país.

“Relações cordiais” com o Governo

Apesar das explicações dadas ao longo da audição parlamentar, Helena Borges recebeu críticas dos deputados, da esquerda à direita.

O deputado do PCP Duarte Alves chegou a acusar a liderança da AT de “passar por cima de decisões” da Assembleia da República e do Governo tanto neste caso como noutras circunstâncias. E o deputado do PSD Artur Soveral Andrade questionou mesmo directora-geral se, na sequência do despacho de Agosto “terrivelmente agreste para a AT”, considera ter condições para continuar no cargo e continuar a trabalhar com o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Santos Félix.

Borges só respondeu à pergunta já no final da audição, para dizer que admite que o governante “extrairá ele próprio as suas conclusões”.

“As relações são cordiais, respeitosas”, disse, embora tenha admitido de forma indirecta as críticas que o Governo lhe faz de forma aberta no despacho de Agosto. “O tom não é uma coisa que me compete explicar”, comentou.

O deputado do PS Miguel Cabrita, ex-secretário de Estado do Trabalho nos primeiros dois governos de António Costa, esclareceu que o PS não alinha em suspeitas de favorecimento. “Não é de todo a nossa postura”, frisou.

Quando, em Setembro, Mariana Mortágua requereu a audição de Helena Borges e disse que a EDP tem “raízes muito profundas no poder político e administrativo” e uma “influência muito profunda, quer na Autoridade Tributária, quer no Governo”. O PÚBLICO pediu uma reacção à EDP, mas a administração da eléctrica fez saber, através da equipa de assessoria de imprensa, que a empresa não iria comentar.