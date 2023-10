Charles Michel critica cerco de Israel a Gaza, que “não está em linha com o direito internacional”

Líderes da UE souberam do bombardeamento de um hospital de Gaza durante uma reunião informal. Ataque “só mostra como a situação no terreno é dramática”, disse o presidente do Conselho Europeu.

A notícia do bombardeamento que atingiu o hospital Hospital Árabe Al-Ahli, na Cidade de Gaza, e provocou mais de 500 mortes, surgiu durante uma reunião informal dos chefes de Estado e governo da União Europeia, por videoconferência, e mereceu a condenação imediata do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. “Um ataque contra uma infra-estrutura civil não está em linha com o direito internacional”, denunciou, numa conferência de imprensa de pouco mais de cinco minutos após a conclusão da cimeira virtual.