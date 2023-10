CIP diz-se “desobrigada” do acordo que prevê aumentos de 5% em 2024

CIP ficou fora do reforço do acordo de rendimentos e não se sente vinculada aos aumentos aí previstos, mas se o Orçamento do Estado incorporar algumas das suas preocupações pode mudar de posição.

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) não assinou o reforço do Acordo de Médio Prazo de Melhoria dos Rendimentos, dos Salários e da Competitividade e, por isso, está “desobrigada” das metas aí previstas, nomeadamente o aumento dos salários em 5% no próximo ano. Contudo, a estrutura liderada por Armindo Monteiro admite rever a sua posição se o Orçamento do Estado (OE) para 2024, que será votado até ao final de Novembro no Parlamento, incorporar algumas das preocupações das empresas.

“Assinámos um acordo [em 2022] cujos parâmetros foram alterados. Sentimo-nos desobrigados porque foram alterados os parâmetros que tornam o acordo anterior impraticável”, sublinhou o presidente da CIP, durante uma conferência de imprensa nesta terça-feira em Lisboa.

“Estamos desobrigados do acordo original e não fazemos parte do reforço [do acordo]”, sublinhou, acrescentando que as empresas aplicarão a subida do salário mínimo para 820 euros no próximo ano, cumprindo a lei, enquanto os restantes aumentos salariais serão negociados entre as associações de empregadores e os sindicatos.

“Se me pergunta se os salários vão aumentar, vão. Se vão aumentar com esta expressividade [de 5%] quando a economia cresce 1,5%, diria que temos de esperar para ver”, alertou, lembrando que a economia está numa fase de “arrefecimento” e que o tecido empresarial português é muito distinto.

Mais tarde, Armindo Monteiro admitiu que a CIP ainda poderá mudar de posição e vincular-se aos referenciais dos aumentos negociados com os restantes parceiros sociais se, no decorrer do processo de discussão e aprovação do OE para 20204, forem incorporadas algumas das medidas previstas no pacto social apresentado ao Governo.

“As nossas propostas continuam em cima da mesa, não foram retiradas, e o OE ainda não está aprovado”, afirmou.

O presidente da CIP insistiu na necessidade de o Governo apoiar a capitalização das empresas e as exportações, reforçar os incentivos fiscais ao investimento e isentar de IRS os primeiros 100 mil euros recebidos por jovens até aos 35 anos.

“Se a versão final do Orçamento do Estado incorporar as nossas preocupações, naturalmente que sim”, disse, referindo-se à possibilidade de a CIP adoptar o referencial de 5% para os aumentos salariais do próximo ano.

“Temos esperança de que alguma coisa possa ser feita neste Orçamento”, sublinhou.