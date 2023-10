Ex-director-geral da Administração Interna condenado outra vez em tribunal

João Correia esteve no centro de um esquema relacionado com empreitadas feitas por ajuste directo em esquadras e postos da GNR.

O arquitecto que dirigia as infra-estruturas do Ministério da Administração Interna, João Correia, entre 2011 e 2014, foi condenado em tribunal esta segunda-feira por estar no centro de um esquema relacionado com empreitadas feitas por ajuste directo em esquadras e postos da GNR. A notícia foi dada pela SIC e confirmada pelo PÚBLICO.

É a segunda vez que o antigo director-geral da Administração Interna é sentenciado pelos crimes de participação económica em negócio, abuso de poder e falsificação de documentos. Condenado em 2018 a sete anos de cadeia, João Alberto Correia viu o Tribunal da Relação de Lisboa mandar repetir o julgamento, por entender que a decisão de primeira instância padecia de erros graves. Agora os juízes de primeira instância aumentaram-lhe a pena, para sete anos e nove meses.

Diz o Ministério Público na acusação que o antigo dirigente e os seus cúmplices manipularam dezenas de concursos destinados à construção ou reparação de esquadras, postos da GNR e edifícios dos antigos governos civis, por forma a entregar as respectivas empreitadas a amigos e a irmãos seus da maçonaria. Vários arguidos integravam ainda um grupo de almoçaradas chamado Os Pingas.

O tribunal do Campus da Justiça, em Lisboa, manteve também as condenações de vários outros arguidos. Acusado de oito dezenas de crimes, João Correia foi ilibado de corrupção.