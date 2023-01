Ministra da Agricultura nomeou arguida para subdirectora-geral de Veterinária

A ministra da Agricultura nomeou, em regime de substituição, no Verão passado, para o cargo de subdirectora-geral de Veterinária, uma jurista condenada a dois anos e três meses de pena suspensa em 2018 pelos crimes de abuso de poder, participação económica em negócio e falsificação de documento, no âmbito de um caso relacionado com ajustes directos em empreitadas para construir ou remodelar esquadras e postos da GNR, com vários arguidos.