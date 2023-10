Chega apela a Marcelo que vete politicamente alterações aos estatutos das ordens profissionais

O presidente do Chega indicou que o partido vai entregar no Parlamento um voto de saudação do exercício da "legítima defesa" por parte de Israel e de condenação "sem reservas" do ataque do grupo islamita Hamas.

"O Chega vai propor na Assembleia da República um voto de saudação à legitima defesa israelita no conflito e uma condenação sem reservas ao ataque que o Hamas fez ao Estado de Israel", afirmou André Ventura.

O líder do Chega disse esperar "de todos [os partidos], inclusivamente do PS, o apoio indiscutível nessa matéria".

André Ventura instou também BE e PCP a "rapidamente clarificarem as suas posições" quanto ao conflito entre Israel e o Hamas e "evitarem estar sempre do lado errado da história".

André Ventura acusou bloquistas e comunistas de equipararem as acções de Israel e do Hamas e sustentou que "o Hamas não é um Estado, não foi eleito por ninguém, é um grupo terrorista, e foi o Hamas que iniciou esta ofensiva em Israel".

"Lamentamos muito que PCP e BE não consigam desligar-se dos seus fundamentalismos ideológicos face ao estado de Israel", afirmou, acrescentando que lhe causa "particular estranheza que alguns partidos não consigam condenar com firmeza o ataque cobarde e vil de um grupo terrorista a um país democrático". Lusa