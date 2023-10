Estão a desmantelar a ciclovia na Avenida de Berna, em Lisboa. Protestos já começaram

Estão em curso as obras de desmantelamento de grande parte da ciclovia existente na Avenida de Berna. A alteração, anunciada pela Câmara Municipal de Lisboa (CML), há cinco meses, com a justificação de que a via tem erros conceptuais, obrigará a que a circulação de bicicletas entre o Eixo Central da cidade e a Praça de Espanha seja feita pelo corredor “30+bici” existente na Avenida Elias Garcia, partilhando o espaço com os automóveis. A solução tem sido criticada por ciclistas e associações ligadas à mobilidade. O início dos trabalhos levou à convocação de uma manifestação contra a intervenção, a realizar ao fim da tarde desta terça-feira (18h), com início no Campo Pequeno.

