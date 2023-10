Vila Verde: Com a arte de bem receber, a fugir à sombra do Minho

Quando se imagina o Minho, Vila Verde não estará, porventura, no topo das evocações. Território embrenhado na sombra de Braga e a arranhar o Gerês, tem segredos que só as vistas desarmantes, a candura da alma e a franqueza do discurso ajudam a desvendar. “Não temos coisas grandes, mas somos um território genuíno, que sabe receber e aconchegar.” A ruralidade e a natureza, a preservação das raízes com lugares que nos fazem recuar no tempo, as tradições pitorescas, a gastronomia e os vinhos fundem-se num lugar. É Vila Verde, e não há lugar a reservas: estamos no Minho profundo.

