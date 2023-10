O meio século do Altis Grand Hotel: o Olimpo de um visionário pela mão de artistas

Fernando Martins não tinha experiência na hotelaria. Meio século depois, o Altis Grand Hotel preserva as 5 estrelas, com design de Daciano da Costa e obras de alguns nomes maiores da arte nacional.

Se olharmos o mundo na perspectiva do fundador do grupo Altis, vamos compreender melhor o que nos rodeia quando cruzamos a porta rotativa do número 11 da Rua Castilho, no coração da capital. “Dizia que se ao Marquês de Pombal tivesse faltado a ambição, em vez da Avenida da Liberdade, teríamos hoje outra Rua da Betesga”, pode ler-se, às páginas tantas, na biografia Fernando Martins - Retratos de Uma Vida 1917-2013.