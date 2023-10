A devoção à borracha continua a resistir em Humaitá

Siga aqui a série Amazónia : o combate decisivo

Seria magia, se na Amazónia a natureza não fosse um lugar dado a prodígios: faz-se uma ligeira incisão na diagonal na casca da seringueira (Hevea brasiliensis) e em segundos escorre um líquido branco e pastoso. Até aqui, nada de mais. A magia acontece quando se pega num pouco desse líquido, o látex, e se percebe que em contacto com o calor das mãos se transforma numa matéria sólida, plástica e elástica. Misteriosa, intrigante e irresistível. Durante séculos, os povos originários da Amazónia usaram o látex para fazer coisas tão diversas como seringas, que usavam como garrafas, ou bolas saltitantes. Os europeus demoraram 350 anos a perceber a sua potencialidade e deram à Hevea o nome de seringueira. Depois, e de súbito, a borracha entrou na economia industrial do século XIX e colocou a Amazónia no centro do mundo. Esse tempo passou, mas a memória do esplendor permanece.