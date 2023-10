Montenegro diz que, “em abstracto”, Moreira preenche requisitos para as europeias

Rui Moreira escusou-se a comentar se aceitaria um convite para encabeçar as listas do PSD às europeias, referindo apenas que ainda tem dois anos de mandato como presidente da Câmara do Porto.

O presidente do PSD, Luís Montenegro, afirmou esta sexta-feira que Rui Moreira é uma das personalidades independentes que, em abstracto, preenche os requisitos para um bom resultado do partido nas eleições europeias. Num encontro dos dois no Porto, Moreira assegurou não ter recebido nenhum convite de Montenegro para encabeçar listas do partido.

Em declarações aos jornalistas, depois de um encontro com o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, o líder do PSD admitiu que só se iria debruçar sobre as eleições europeias a partir do próximo ano, mas que o partido se iria esforçar para dar à candidatura "qualidade em termos de programa" e escolher intervenientes de "reconhecido valor global".

"Isso pressupõe que tenhamos capacidade de escolher dentro do partido, dentro daqueles que estão em melhores condições de poder reforçar essa ligação com a sociedade, e de também podermos ir à própria sociedade buscar pessoas independentes que dêem uma visão ao que já temos dentro de portas", referiu.

Questionado sobre se Rui Moreira seria a escolha do PSD para encabeçar as listas às europeias, o presidente do PSD disse que "no país, de entre todas as personalidades independentes, Rui Moreira é uma das que preenche esse requisito, em abstracto". "Se tem algum fundamento aquilo que tem sido noticiado relativamente ao processo de formação da lista do PSD? Não tem", acrescentou o líder social-democrata.

Moreira não foi convidado

Também em declarações aos jornalistas, e ao lado do líder do PSD, Rui Moreira assegurou não ter recebido nenhum convite de Montenegro para encabeçar as listas do partido, nem enquanto presidente da câmara, nem enquanto cidadão. Sobre se aceitaria o convite, Moreira escusou-se a comentar "uma matéria que nunca foi formulada", dizendo apenas ter ainda dois anos de mandato como presidente da autarquia portuense.

"É evidente que uma pessoa pode sempre sair por razões supervenientes, mas não me posso pronunciar, até por uma questão de boa educação, relativamente a uma matéria que nunca foi formulada", disse, assegurando imaginar-se apenas em Bruxelas "se o Futebol Clube do Porto lá for jogar".

"Como toda a gente sabe, mantenho com o doutor Luís Montenegro uma relação de proximidade que não é de hoje e não me esqueço que, nos piores momentos da minha vida política, ao contrário de outras pessoas do PSD, o doutor Luís Montenegro me tratou sempre com grande elevação, amizade e estima. Isso existe e, se calhar, é isso que confunde. Coisa diferente é cada um de nós ter projectos políticos e calendários políticos", referiu o independente.

Luís Montenegro e Rui Moreira reuniram-se esta sexta-feira para fazer um balanço do acordo de colaboração celebrado há precisamente dois anos entre o PSD e o movimento independente "Aqui Há Porto!". Aos jornalistas, Rui Moreira admitiu estar satisfeito com "a aliança" e que pretende que o acordo continue.

A par do acordo de colaboração, no encontro foram ainda abordados temas como a descentralização, habitação, financiamento dos municípios, a segurança na cidade do Porto e o consumo e tráfico de droga.

O movimento independente e o PSD celebraram a 13 de Outubro de 2021 um acordo de governação e acordaram medidas para os quatro anos de mandato, entre as quais se destacam a redução da carga fiscal, a transferência de competências, a mobilidade, criação de uma rede de creches e a reversão das avenidas Atlânticas.